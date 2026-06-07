Лейтенант сил специальных операций (ССО) Украины с позывным Ветер погиб при загадочных обстоятельствах на одном из направлений. Офицер был известен тем, что резко критиковал главкома ВСУ Александра Сырского, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, лейтенант ССО Цокур В. В. работал адвокатом и боролся с коррупцией в СБУ.

«Был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений», — отметил силовик.

Военные эксперты заметили, что Сырский на протяжении всей своей карьеры негативно относился к украинским спецназовцам, нередко отдавал приказы об их применении наравне с линейными пехотными подразделениями.

В настоящий момент, в частности, как обычный штурмовой используется 8-й полк ССО украинской армии, пояснили аналитики.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Гуд сообщил, что правоохранители увезли в неизвестном направлении нескольких его сослуживцев, открыто критиковавших Сырского. Он добавил, что дальнейшая судьба солдат неизвестна.

Военнопленный рассказал также, что провал Сырского под Дебальцево в 2014 году привел к тому, что военачальника прозвали «Генерал 200» («Груз 200») и «Мясник». Он уточнил, что эти прозвища намертво прилипли к офицеру.