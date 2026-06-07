ВСУ ударили по мосту на границе с Крымом

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошедшей ночью ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губрнатора,, в целях обеспечения безопасности движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановлено. Он уточнил, что сейчас проезд автотранспорта идет через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

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— Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Украинская армия 3 июня ударила по пассажирской поезду на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Представители компании «Гранд Сервис Экспресс» позже сообщили, что станция стала технической, и теперь пассажирские поезда «Таврия» проезжают ее без остановки.