Российские военные нанесли серию ударов по целям в Одессе

Серия взрывов произошла в Одессе на фоне ударов по военным объектам. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает RT.

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По данным СМИ, в одном из районов города произошло отключение электроснабжения. Также взрывы были зафиксированы в районе порта Черноморск в Одесской области.

Кроме того, сообщается о взрывах и прилетах в Киевской, Ровненской областях, а также в подконтрольном Киеву Запорожье, передает телеканал.

Минобороны России на данный момент не комментировало информацию.

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2 июня в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. По данным ведомства, «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

Небо над Киевом затянуло дымом после серии взрывов, произошедших тогда. В Сети опубликовали ряд соответствующих фотографий, на которых видно столбы дыма, поднимающиеся высоко в небо. Ночью совокупно воздушная тревога в столице Украины продлилась 4,5 часа.

Также в Минобороны РФ 2 июня отчитались, что силы ПВО уничтожили за ночь 148 украинских БПЛА над территорией России.