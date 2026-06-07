ТАСС: умер приказавший обстрелять Белгород полковник ВСУ

Полковник ВСУ, отдавший в 2022 году приказ обстрелять Белгород ракетами «Точка-У», скончался в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, полковник ВСУ умер после встречи с бывшими сослуживцами.

«Скончался полковник ВСУ Виктор Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», — сказал он.

В силовых структурах добавили, что в 2023 году он уволился со службы по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что в районе села Речки Сумской области ВС России ликвидировали 22-летнего командира отделения БПЛА ВСУ Даниила Русначенко.