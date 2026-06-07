США в 2023 году сбили воздушный шар бойскаутов ракетой за $500 тыс.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена в феврале 2023 года сбила над озером Гурон воздушный шар бойскаутов, приняв его за неопознанный объект. Об этом пишет New York Post со ссылкой на экс-директора управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шона Киркпатрика.

По данным издания, для уничтожения объекта был использован истребитель F-16 и ракета AIM-9 Sidewinder стоимостью около $500 тыс.

Киркпатрик заявил, что шар участвовал в исследовательском проекте и к моменту уничтожения уже восемь раз облетел Землю.

Как отмечается, инцидент произошёл вскоре после истории с китайским аэростатом, сбитым над территорией США.

В мае Пентагон опубликовал вторую часть видеозаписей и документов, касающихся предполагаемых появлений неопознанных летающих объектов.