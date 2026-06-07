Всушникам с помощью  листовок предложили сдаться в плен

Военнослужащие российской армии группировки «Центр» с помощью FPV-дронов рассеяли над позициями украинских боевиков агитационные листовки. Кадрами работы бойцов ВС РФ поделились в Министерстве обороны.

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Как отметили в ведомстве, благодаря залистованию подконтрольной противнику территории, армии России удается склонить к добровольной сдаче в плен многих боевиков ВСУ. В распространяемых флаерах украинским военнослужащим гарантируют сохранение жизни.

Для сброса с беспилотника листовки сворачивают в небольшие рулоны и загружают в специальное приспособление, которое крепится к дрону. Операторы доставляют БПЛА в заданный район, после чего осуществляют распространение агитационных материалов.

Достигая земли, флаеры привлекают внимание личного состава неприятеля и в дальнейшем оказывают на него сильное психологическое воздействие. Благодаря использованию беспилотников, листовки удается доставить даже в самые труднодоступные районы, включая лесополосы и укрепленные блиндажи.

Ранее в Минобороны рассказали, как российский дроновод смог в одиночку взять в плен восьмерых боевиков ВСУ. Для налаживания контакта с неприятелем, военнослужащий отправил на позицию противника посылку с обедом.