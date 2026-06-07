Группы воздушного прикрытия ВС РФ сорвали атаку ВСУ в Запорожской области

Подразделения воздушного прикрытия группировки войск "Восток" сорвали воздушную атаку противника в Запорожской области, сбив множество разведывательных и ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе мониторинга воздушного пространства в Запорожской области расчет РЛС (радиолокационной станции - прим. ТАСС) группировки войск "Восток" зафиксировал группу воздушных целей противника. Для их поражения были задействованы операторы ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем. В ходе перехвата была уничтожена группа вражеских беспилотников самолетного типа "Домаха", Shark и "Лелека", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дроны осуществляли разведку местности и координировали перемещение следовавших за ними тяжелых беспилотников типа "Баба-яга", которые также были сбиты.