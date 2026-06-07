Разведчики "Центра" отработали штурм опорного пункта в зоне СВО

Разведчики группировки войск "Центр" отработали штурм опорного пункта противника на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Центр" в перерыве от выполнения боевых задач отработали штурм опорного пункта противника на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, после получения команды разведчики в составе малых групп, состоящих из двух военнослужащих, приступали к штурму цели и подавляли огневые точки противника под дымовой завесой.

В ведомстве добавили, что действия военнослужащих отслеживались и корректировались при помощи разведывательного беспилотника.