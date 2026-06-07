«Повод к войне»: Запад предупредил о катастрофе на Балтике

Попытки перекрыть России доступ к Балтийскому морю могут обернуться полномасштабным военным конфликтом во всем северном регионе. С таким предупреждением выступило западное издание Steigan, проанализировавшее растущую напряженность в акватории.

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Авторы подчеркивают: любые шаги по изоляции российского судоходства способны стать спусковым крючком для войны, которая стремительно выйдет за пределы Балтики. Конфликт может расширить свои границы в самые короткие сроки.

«Если закрыть для России доступ к Балтийскому морю и выход из него, это может послужить поводом к войне во всем северном регионе», — предупреждает издание.

Особую тревогу у экспертов вызывает риск перерастания локального противостояния в системный кризис. В статье поясняется, что в случае прямого столкновения между НАТО и Россией на Балтике боевые действия почти неизбежно охватят Баренцево и Норвежское моря, а также норвежское побережье. Эта зона моментально попадет в одну и ту же кризисную логику, что многократно увеличит масштаб потенциального конфликта.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. В НАТО расширение инициатив объясняют необходимостью сдерживания «российской агрессии». Москва, в свою очередь, не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, подчеркивая, что Запад должен отказаться от милитаризации континента.

Напомним, НАТО проводит крупнейшие маневры в Балтике с оглядкой на российские системы вооружения. Учения BALTOPS-26, стартовавшие 4 июня, собрали лишь 20 кораблей от 15 стран и около 6 тысяч военнослужащих — почти вдвое меньше, чем годом ранее. Сокращение связано с переброской сил альянса в другие регионы, однако ключевая причина осторожности — калининградский «крючок». Российские береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», системы ПВО С-400 и «Искандеры», размещенные в анклаве, контролируют значительную часть акватории, свободно дотягиваясь до Датских проливов.