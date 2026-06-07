ВСУ при помощи дронов убили группу сдавшихся в плен российским военным иностранных наемников на территории Запорожской. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, тяжелораненых иностранцев пытались спасти, но безрезультатно.

Согласно информации, украинские дроны длительное время пытались контролировать район, где сдались иностранцы. Спустя время группами их удалось вывести из контролируемого дронами ВСУ квадрата.

Однако ВСУ удалось их выследить и нанести серию ударов. Пленным наемникам пытались оказывать медицинскую помощь, прятали их в укрытия, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее ТАСС сообщал, что группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем.