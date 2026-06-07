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ТАСС: ВСУ убили сдавшихся в плен ВС РФ иностранных наемников при эвакуации

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ВСУ при помощи дронов убили группу сдавшихся в плен российским военным иностранных наемников на территории Запорожской. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, тяжелораненых иностранцев пытались спасти, но безрезультатно.

ВСУ убили сдавшихся в плен ВС РФ иностранных наемников при эвакуации
© ТАСС

Согласно информации, украинские дроны длительное время пытались контролировать район, где сдались иностранцы. Спустя время группами их удалось вывести из контролируемого дронами ВСУ квадрата.

Однако ВСУ удалось их выследить и нанести серию ударов. Пленным наемникам пытались оказывать медицинскую помощь, прятали их в укрытия, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее ТАСС сообщал, что группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем.