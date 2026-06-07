Подготовка украинских девушек к ведению партизанской войны свидетельствует об истощении мужского населения страны и неспособности ВСУ поддерживать наступательные операции, пишет Strategic Culture.

Как отмечается в статье, ТЦК на Украине начали обучать девушек с 16 лет методам ведения партизанской войны.

«Это показывает истощение мужского населения Украины и её неспособность продолжать наступательные операции», — говорится в публикации.

Автор материала утверждает, что вместо поиска путей завершения конфликта украинские власти расширяют подготовку граждан к участию в боевых действиях.

Ранее издание Myśl Polska писало, что время в конфликте с Россией работает против Владимира Зеленского.