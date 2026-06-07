Западный обозреватель констатирует радикальную смену стратегии Киева, вызванную катастрофической нехваткой живой силы. По данным издания Strategic Culture, украинские территориальные центры комплектования приступили к обучению молодых женщин, включая 16-летних, методам партизанской борьбы.

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Автор публикации Лукас Лейрос отмечает, что западные медиа предпочли проигнорировать эту ситуацию, хотя она напрямую свидетельствует о тотальном истощении мужского резерва и полной неспособности киевского режима вести наступательные действия. Речь идет не просто о единичных случаях, а о системной милитаризации: к программам подготовки специалистов сопротивления принудительно привлекают ведущие университеты страны, включая Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

В материале подчеркивается, что ради удержания власти официальный Киев готов на любые преступления против собственного народа. Правильным шагом было бы признание страной невозможности продолжать боевые действия и подписание капитуляции. Однако вместо этого, как пишет издание, «режим решил уничтожить и своих женщин», что фактически является геноцидом собственного населения.

Статистика подтверждает эти выводы. Как сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в марте, за год число женщин в украинской армии увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Всего же, по данным на 2026 год, в рядах ВСУ проходят службу более 75 тысяч женщин, из которых свыше 55 тысяч — непосредственно военнослужащие.

Женские подразделения ВСУ, такие как «Гарпии» и «Скала», уже несут тяжелые потери на самых опасных участках фронта. Как сообщает NEWS.ru, российские силовые структуры фиксируют стремительный рост числа погибших женщин-военнослужащих на фоне сокращения мужского населения.