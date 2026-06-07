В КНДР отказались от компромисса по ядерному вопросу

КНДР не пойдет на компромисс по ядерному разоружению и продолжит придерживаться курса на укрепление ядерных сил страны. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«КНДР ни в коем случае не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета... Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны», — заявила Ким Е Чжон.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия при посягательстве на ее территориальную целостность может ответить агрессору применением ядерного оружия.