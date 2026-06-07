Появились кадры уничтожения танка-призрака ВСУ

В Харьковской области операторы БПЛА российской группировки "Север" нашли и уничтожили шведский танк Stridsvagn 103.

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Тяжелую бронемашину в замаскированном укрытии обнаружила воздушная разведка, а затем FPV-дроны последовательно, слой за слоем, разобрали защиту и сожгли сам танк. Анализ кадров объективного контроля показал, что добычей дроноводов стал редкий шведский танк Strv 103 (S-tank).

О передаче этих машин не сообщали ни шведские, ни украинские власти, отметил "Северный ветер". Тем не менее, это уже второй Stridsvagn 103, уничтоженный "северянами". Первый сожгли в Сумской области.

S-tank стоял на вооружении шведской армии с 1966 по 1991 год. Его особенностью является безбашенная компоновка: 105-мм нарезная пушка неподвижно закреплена в лобовом листе корпуса, горизонтальное наведение осуществляется поворотом всего танка, вертикальное - наклоном корпуса при помощи электрогидравлической подвески.

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Благодаря этому Strv 103 имеет очень низкий силуэт (его высота 2,1 метра). Еще одно достоинство - высокая скорость заднего хода. В этом случае танк может вести радист, сидящий против движения и имеющий дублирующие органы управления.

Но силовая установка из двух двигателей: дизеля Rolls-Royce и газотурбинного Boeing, оказалась сложной в обслуживании и ненадежной. Необходимость поворачиваться всем корпусом для прицеливания подставляла под удар уязвимые боковые проекции, а бронирование существенно уступало классическим машинам.

В 1991 году шведы сняли S-tank с вооружения. Десятки интересных с технической точки зрения машин разошлись по коллекциям и музеям, остатки теперь гибнут на Украине.