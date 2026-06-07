США отдадут иранские активы арабским союзникам

Администрация Трампа намерена использовать замороженные иранские средства для поддержки стран-союзников Персидского залива. Глава Минфина Скотт Бессент уже поручил оценить нанесенный урон, сообщает Reuters.

По данным источников агентства, арестованные активы исламской республики предоставят для восстановления и ликвидации будущего ущерба, а также рассмотрят возможность покрытия уже понесенных потерь.

О каких конкретно суммах и счетах идет речь, не уточняется. Тегеран наносит удары по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Также Иран закрыл Ормузский пролив для судов недружественных стран. Ранее республика требовала разморозить 24 миллиарда долларов активов для заключения сделки с Вашингтоном.