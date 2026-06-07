Какие задачи в зоне СВО решают российские танки

Минобороны России продемонстрировало кадры тренировки военнослужащих — танкистов группировки войск «Запад» в тыловом районе зоны СВО. В рамках боевой подготовки бойцы отрабатывают стрельбу с закрытых огневых позиций и упражнения по поражению целей вне зоны прямой видимости. Кроме того, по данным МО РФ, российская армия постоянно совершенствует применение боевых машин, разрабатывая новые тактики. По словам экспертов, танки до сих пор являются главной ударной силой армии и в будущем могут получить новые интеллектуальные цифровые системы.

В субботу Минобороны России показало кадры тренировки военнослужащих-танкистов группировки войск «Запад» в тыловом районе зоны СВО.

«В рамках интенсивной боевой подготовки военнослужащие танковых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» отрабатывают стрельбу с закрытых огневых позиций на учебных полигонах в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в МО РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, особенностью упражнений является отработка переноса огня с одной позиции на несколько рассредоточенных объектов.

Экипажам ставится задача уничтожить несколько целей, при этом не демаскируя свою машину и не покидая позицию.

«В ходе тренировки зафиксирован следующий результат: с закрытой огневой позиции тремя попаданиями при общем расходе в восемь осколочно-фугасных выстрелов уничтожено три цели – боевая машина пехоты, пикап и укреплённая огневая точка условного противника», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Дальность до целей составляла около восьми километров. Расчёты БПЛА войск беспилотных систем корректировали огонь и контролировали поражение.

От теории к практике

Как отметили в российском военном ведомстве, танкисты обучаются с учётом актуального боевого опыта.

Тренировки по стрельбе с закрытых огневых позиций, в свою очередь, применяются для поражения опорных пунктов, блиндажей и скоплений техники противника на участках, где работа танков прямой наводкой затруднена вследствие высокой плотности противотанковых средств и FPV-дронов.

«Тренировки направлены на поддержание высочайшего уровня боеготовности и отработку слаженных действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Подобные занятия подтверждают постоянную готовность танкистов группировки войск «Запад» к выполнению поставленных задач в любых условиях боевой обстановки в зоне СВО», — подчёркивают в Минобороны России.

Полученные навыки в дальнейшем помогают российским танкистам эффективно выполнять боевые задачи.

Например, согласно данным Минобороны РФ, в начале июня экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА, замаскированные блиндажи и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.

В это время их боевые товарищи на Т-80БВМ из состава 44-го армейского корпуса группировки «Север» смогли ликвидировать замаскированные опорники, огневые точки, пункты управления беспилотниками и боевиков противника в Сумской области.

Ранее в мае Минобороны России сообщило, что российские танки Т-72Б3М группировки «Центр» разгромили опорный пункт и три огневые точки ВСУ на Добропольском направлении.

Помимо этого, в зоне СВО отечественные бронемашины могут применяться не только самостоятельно, но и в составе целых огневых соединений.

Например, российские танкисты в рамках подготовки отрабатывают взаимодействие в составе группы с боевой машиной поддержки танков (БМПТ) «Спиридон» (ранее «Терминатор»).

Смысл такой тактики заключается в распределении ролей техники на поле боя — первыми в бой вступают БМПТ, а затем на противника обрушивается мощь танковых орудий.

«Сначала «Терминаторы» скрываются за плотной дымовой завесой и подавляют огневые точки условного противника спаренными 30-мм пушками. После «Терминаторов» в условный бой вступают экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Они выполняют упражнения учебных стрельб из основного орудия и пулемётов, поражая цели на различных дистанциях», — пояснили в пресс-службе МО РФ.

Кроме того, в конце 2025 года в российском военном ведомстве рассказали об ещё одной тактике применения танков, разработанной в ходе СВО.

Так, в бою одна машина накрывает сектор огнём из глубины, в это же время вторая резкими рывками выходит на передний край и уничтожает врага прямой наводкой.

«Экипажи подчёркивают — ключ к успеху в темпе и точности, а также в грамотной связке с беспилотниками: операторы корректируют огонь, подсказывают новые цели и предупреждают об угрозах. … Противник не успевает прицелиться и не понимает, где ждать следующий удар», — рассказали в министерстве.

Защищённые и манёвренные

Напомним, основными танками ВС РФ в зоне СВО выступают Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ. Каждая из машин обладает высокими характеристиками и имеет собственные уникальные особенности.

Например, Т-90М получил принципиально новый башенный модуль с системой управления огнём (СУО) «Калина». Он легко узнаваем по внешнему виду из-за находящегося сзади короба для боеприпасов.

«Комбинация 125-мм гладкоствольной пушки и многоканального прицела с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, а также каналом управления ракетой позволяет вести прицельный огонь по целям (даже вертолётам), находящимся на дистанции до 5 км, в любое время суток и при любой погоде», — подчёркивают в российском Минобороны.

Т-72Б3М, в свою очередь, обладает усовершенствованным вооружением и новейшей СУО.

В отличие от предшественника, как отмечают в МО РФ, машина получила модернизированную 125-мм пушку с улучшенной баллистикой и многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» с автоматом сопровождения целей.

Между тем Т-80БВМ отличается от своих собратьев уникальными ходовыми качествами. В этом ему помогает газотурбинный двигатель мощностью 1250 л. с. Агрегат позволяет 46-тонной машине развивать скорость до 80 км/ч.

«Т‑80БВМ – это сочетание скорости, огневой мощи и надёжной защиты», — подчеркнули в российском Минобороны.

«По-прежнему незаменимы»

Между тем, несмотря на изменившиеся условия боевых действий, танки не теряют роли ударного средства, а, напротив, адаптируются и усиливают влияние.

Опрошенные RT эксперты подчеркнули, что именно благодаря огневой мощи тяжёлой бронетехники армия способна развивать успех на земле и продвигаться вперёд.

«Несмотря на то, что некоторые говорят об устаревании танков как рода войск, в действительности танки, как и прежде, остаются главной ударной силой сухопутных сил. Отмечу, что участок местности считается освобождённым только тогда, когда на нём присутствуют сухопутные войска. И танки здесь по-прежнему незаменимы», — сказал в интервью RT военный эксперт Александр Хроленко.

Вместе с тем специалисты сходятся во мнении, что массовое применение беспилотников внесло коррективы в тактику использования тяжёлой бронетехники.

На этом фоне военкор Алексей Кожевников отметил, что наиболее вероятным способом борьбы с этой проблемой станут новые оборонительные комплексы.

«Самое вероятное направление развития — это противодействие вражеским БПЛА. Вероятно, в будущем наши танки могут получить более продвинутые системы РЭБ, а также специальные комплексы активной защиты против малогабаритных дронов», — полагает он.

В свою очередь, Александр Хроленко предположил, что подобные системы могут получить технологии искусственного интеллекта для автоматизации своей работы.