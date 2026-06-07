Армия Израиля сообщила о гибели солдат в Ливане

Два израильских военнослужащих погибли на юге Ливане, пишет The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

«Двое солдат Армии обороны Израиля были убиты в результате отдельных инцидентов на юге Ливана в минувшие выходные», — говорится в материале.

Уточняется, что капитан Шахар Гамла скончался после атаки БПЛА. Сержант Охад Яари «был убит предположительно в результате случайного выстрела».

Ранее корреспондент RT в Бейруте Жоэль Марун показал последствия ударов Израиля по городу Эс-Саксакие на юге Ливана.