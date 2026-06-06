Стало известно о продвижении ВС России в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России прорвались на северные и западные окраины Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). О продвижении Российской армии сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«В Константиновке продолжаются ожесточенные бои за микрорайоны Берестовой, Нулевой, Второй и Центральный, а также за промышленную зону восточнее Цинкового микрорайона», — цитирует канал украинских аналитиков.

Уточняется, что российские штурмовики продвигаются и закрепляются в западной, северо-западной и северной частях города. При этом оперативная обстановка для украинских военных ухудшается с каждым днем, отмечает канал.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.