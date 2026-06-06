Тайная операция в Ормузском проливе: СМИ раскрыли роль военных США

Американские военные оказывают скрытую поддержку коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив, несмотря на сохраняющиеся ограничения судоходства. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

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По данным издания, для контроля обстановки используются вертолеты, которые поднимаются в воздух с территории Омана. Они ведут наблюдение за акваторией и способны выявлять потенциальные угрозы, включая беспилотники и быстроходные катера.

Как утверждает газета, подобную помощь уже получили десятки торговых судов. При этом экипажам приходится соблюдать особые меры предосторожности: движение осуществляется на пониженной скорости, а стандартные навигационные средства и транспондеры отключаются.

Бывший офицер ВМС США Брайан Кларк рассказал The Telegraph, что американские военные помогают проходить через пролив примерно четырем коммерческим судам ежедневно. По его словам, нынешняя схема отличается от ранее анонсированного президентом США Дональдом Трампом «Проекта Свобода», который был направлен на обеспечение прохода застрявших судов, но не принес ожидаемого результата.

Кларк отметил, что новая тактика позволяет снизить риски для американских сил, поскольку не требует непосредственного размещения военных кораблей между возможной угрозой и гражданским судном.

Вместе с тем Центральное командование США заявляет, что американские военные не осуществляют прямого сопровождения торговых судов. В CENTCOM подчеркивают, что их роль заключается в поддержании связи с экипажами и координации действий в районе пролива.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной с конца февраля, когда после начала военной операции Израиля и США Иран объявил о фактической блокировке маршрута. Позднее президент США Дональд Трамп также сообщил о введении ограничительных мер в отношении иранских портов.

Ормузский пролив считается одной из важнейших морских транспортных артерий мира. Через этот маршрут проходит значительная часть международных поставок энергоносителей, поэтому любые ограничения судоходства в регионе привлекают повышенное внимание участников мирового рынка и международных перевозчиков.

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