Появились подробности о бое со спецназовцами ВСУ в Черном море

Вооруженные силы России потопили в Черном море два катера со спецназом ВСУ, ударив по ним дронами «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Предположительно, украинские военные планировали высадку на Кинбурнской косе или буровых вышках «Черноморнефтегаза».

Ранее сообщалось, что на борту катеров находились украинские спецназовцы: морпехи и бойцы Сил специальных операций.

До этого стало известно, что в Черном море было атаковано рыболовецкое судно. Пять человек получили ранения.