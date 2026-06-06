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Глава Пентагона заявил, что «мир обеспечивается только силой»

Майк Габриелян

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что «мир обеспечивается только силой», которая куется «по обе стороны Атлантики». Такое мнение он высказал, прибыв в Нормандию, где сегодня отмечают 82-ю годовщину высадки союзников, сообщает издание NewsNation.

Глава Пентагона заявил, что «мир обеспечивается только силой»
© Global Look Press

 

В своей речи Хегсет провел параллели между 6 июня 1944 года и сегодняшним днем. Он сказал, что «мы ожидаем, что наши союзники будут готовы и способны стоять вместе с нами».

 

«Герои 1944 года сделали это — и мы должны сделать то же самое. Мир обеспечивается только силой, и эта сила куется по обе стороны Атлантики за счет боеготовности, совместных военных возможностей и непоколебимой политической воли», — заявил Хегсет.

 

Он также предупредил, что Европа столкнулась с «вторжением опасных идеологий, прибывающих по морю», имея в виду нелегальную миграцию.

 

«Когда европейские столицы что-то сделают с этим вторжением, или уже слишком поздно? Я молюсь, чтобы это было не так, и верю, что это не так», — добавил Хегсет.