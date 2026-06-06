Глава Пентагона заявил, что «мир обеспечивается только силой»

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что «мир обеспечивается только силой», которая куется «по обе стороны Атлантики». Такое мнение он высказал, прибыв в Нормандию, где сегодня отмечают 82-ю годовщину высадки союзников, сообщает издание NewsNation.

В своей речи Хегсет провел параллели между 6 июня 1944 года и сегодняшним днем. Он сказал, что «мы ожидаем, что наши союзники будут готовы и способны стоять вместе с нами».

«Герои 1944 года сделали это — и мы должны сделать то же самое. Мир обеспечивается только силой, и эта сила куется по обе стороны Атлантики за счет боеготовности, совместных военных возможностей и непоколебимой политической воли», — заявил Хегсет.

Он также предупредил, что Европа столкнулась с «вторжением опасных идеологий, прибывающих по морю», имея в виду нелегальную миграцию.