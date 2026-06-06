Баку заявил о гибели россиянина при ударах в Азовском море

Расследование показало, что при атаке БПЛА на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря погибли не только 4 азербайджанца, но и россиянин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня. Беспилотники атаковали грузовые суда «Натра» и «Циркон», которые следовали в балласте из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна.

В МИД России удар ВСУ по зерновозам назвали очередным актом терроризма. В результате атаки погибли 5 человек, 4 получили ранения.

Первоначально официальные лица заявили, что все погибшие моряки — граждане Азербайджана.

Позже стало известно, отметили в пресс-службе, что один из погибших членов экипажа был обладателем российского паспорта.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы ВСУ стали наносить удары по судам в российских портах, а также в международных водах. При атаках применялись как БПЛА, так и безэкипажные катера.