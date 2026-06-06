Страны НАТО провели в Латвии учения по ПВО

В Латвии страны НАТО провели учения сил противовоздушной обороны Baltic Zenith 2026, говорится в сообщении министерства обороны страны.

В учениях, как отмечает военное ведомство, приняли участие силы ПВО трех балтийских стран, а также Канады и Швеции. В дневное и ночное время на полигоне Юрмалциемс у Балтийского моря участники учений провели серию стрельб.

О начале учений было объявлено 3 июня.

Ранее на фоне учений в Латвии в Ленинградской и Калининградской областях расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" тоже провели серию тренировок. Так, были отработаны удары по корабельным группам условного противника.