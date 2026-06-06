Рогов указал на преимущество украинских дронов

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые имеют прямую связь со спутниками Starlink, могут почти гарантированно долететь до цели, и с этим необходимо бороться. О преимуществе украинских дронов в интервью «Ленте.ру» на полях ПМЭФ рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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«Проблема в том, что Starlink сегодня дает гарантированный долет этим дронам, потому что значительная часть из них уже идет не на аналоговом или цифровом сигнале, а имеет прямой сигнал на спутник», — рассказал Рогов.

Он отметил, что группировка американских спутников имеет полное покрытие над новыми российскими регионами, поэтому отечественным инженерам понадобится время, чтобы найти решение для этой проблемы.

5 июня в Луганской Народной Республике (ЛНР) ввели ограничения на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» из-за атак со стороны ВСУ. С 6 июня запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 и Р-280 «Новороссия», а также перевозить по территории ЛНР группы детей на автомобильном транспорте без разрешения регионального Минобрнауки.