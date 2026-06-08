Украине выделят почти 6 млрд евро из кредита ЕС на беспилотники

Евросоюз готов приступить к финансированию Украины в рамках нового кредитного соглашения. Первый транш в размере 5,9 миллиарда евро будет направлен Киеву уже в этом месяце. Эти средства предназначены для закупки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время неформального заседания министров обороны стран ЕС на Кипре. Она уточнила, что общая сумма кредита составляет 90 миллиардов долларов, и он уже готов к выделению.

По словам Каллас, средства пойдут именно на дроны, что подчёркивает приоритетность этого вида вооружений для украинской армии. Беспилотники стали одним из ключевых элементов ведения боевых действий, и ЕС намерен поддержать Киев в этом направлении.

Остальная часть кредита, вероятно, будет перечисляться траншами в зависимости от потребностей и договорённостей. Точный график дальнейших выплат пока не раскрывается.

Заявление было сделано в кулуарах встречи глав оборонных ведомств стран-членов ЕС, которая проходит на Кипре. Одной из главных тем обсуждения стала военная помощь Украине. Каллас подчеркнула, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Выделение кредита — часть этой стратегии.

Решение о предоставлении макрофинансовой помощи на сумму 90 миллиардов долларов было принято ранее. Теперь оно вступает в практическую фазу. Для Украины, которая испытывает острую потребность в дронах, первый транш станет существенным подспорьем. Ожидается, что поставки беспилотников начнутся в ближайшее время после получения средств.

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