Крупнейший военный корабль "владычицы морей" снова вышел из строя

Флагман британского флота, авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,5 миллиарда фунтов, столкнулся с технической неисправностью во время стоянки в порту норвежского города Ставангер. Корабль, вышедший из Шотландии в начале месяца, должен был обеспечивать безопасность в Атлантике и арктическом регионе, - сообщает Indepedent.

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В Министерстве обороны Великобритании назвали проблему «незначительной» и заверили, что судно продолжит плавание в ближайшие дни. Это уже не первая поломка гиганта: в 2022 году он также выходил из строя по пути на совместные учения с ВМС США, что, по данным СМИ, «стало ударом по моральному духу» экипажа.

HMS Prince of Wales — один из двух самых мощных кораблей в истории Королевского флота. Он способен нести до 72 летательных аппаратов, включая истребители F-35B, и обладает дальностью хода в 10 000 морских миль. В этом походе флагман сопровождают эсминец HMS Duncan и танкер RFA Tidespring.

Командование корабля подчеркивало важность миссии для демонстрации приверженности Великобритании НАТО. Совместные маневры с союзниками в Северной Атлантике призваны укрепить способность флота действовать как единая и устойчивая сила. Экипаж корабля насчитывает почти 700 человек, но при необходимости может принять на борт до 1600.