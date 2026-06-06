Ленинградская область могла быть атакована украинскими дронами с территории прибалтийских республик. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает NEWS.ru.

Эксперт прокомментировал попытки ВСУ нанести удары по Ленинградской области, предпринятые сегодня ночью.

«Вполне вероятно, что эти дроны запускались из стран Балтии. Сейчас со стороны киевского режима все делается для того, чтобы сломить моральную устойчивость общества. Как и удары по приграничным регионам», — заявил Дандыкин.

Он отметил, что киевский режим тратит огромные ресурсы ЕС на бессмысленные атаки по центральным регионам России, чтобы подорвать дух россиян. Однако достичь этой цели Зеленскому не удается, дроны тратятся впустую. Это доказывает и фиаско с атакой Ленинградской области.

На Западе это видят и могут снизить финансирование ВСУ, резюмировал эксперт.

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Он добавил, что Россия должна достигнуть целей по возвращению исторических территорий и не дать врагу времени на передышку.

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