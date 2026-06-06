Стало известно о настигшей Украину расплате за атаку на Санкт-Петербург

Вооруженные силы России продолжают систематически наносить удары по важным для украинской армии объектам.

О настигшей Киев расплате за атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Наш президент Владимир Путин сказал: “Работайте, братья!” (...). Министерство обороны РФ ответило: “Работаем”. Это самый главный ответ — там, на фронте», — отметил Дандыкин.

По его словам, нанося удары по территории России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят посеять панику.

«Но они забывают об одном: нас таким манером не возьмешь. Это очевидно», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что над Ленинградской областью был уничтожен 141 беспилотник. Обломки дронов найдены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что утром 6 июня город подвергся масштабной атаке беспилотников.