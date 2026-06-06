Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли танк Leopard немецкого производства в зоне боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, техника ВСУ была поражена в зоне ответственности группировки российских войск «Юг».

«Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер M113 производства США», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что Вооруженные силы России также уничтожили четыре орудия полевой артиллерии и 17 автомобилей украинских формирований.