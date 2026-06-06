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Минобороны РФ: группировка "Юг" уничтожила переданный ВСУ немецкий танк Leopard

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли танк Leopard немецкого производства в зоне боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

ВС РФ уничтожили немецкий танк, который использовали украинские военные
© Global Look Press

По данным ведомства, техника ВСУ была поражена в зоне ответственности группировки российских войск «Юг».

«Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер M113 производства США», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что Вооруженные силы России также уничтожили четыре орудия полевой артиллерии и 17 автомобилей украинских формирований.