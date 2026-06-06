Российские военные установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Населенный пункт был освобожден силами подразделения 11-й отдельной танковой бригады группировки "Север".

Представитель силовых структур рассказал ТАСС, что установление контроля над Шевченко приближает российские штурмовые группы к крупному логистическому центру ВСУ Казачьей Лопани.

По словам собеседника агентства, накануне ВСУ перебросили в населенный пункт резервы из числа наиболее мотивированных националистов 58-й бригады отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Однако они не смогли ничего противопоставить штурмовикам РФ и были уничтожены в ходе стрелкового боя, отметили в силовых структурах.