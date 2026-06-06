Объект критической инфраструктуры в Одессе получил повреждения

Инфраструктурный объект в Одессе получил повреждения в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. "Повреждения получил объект критической инфраструктуры", — написал чиновник. Он не уточнил, какому именно сооружению был нанесен урон. Утром 6 июня Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие ночью нанесли массированные удары по Одессе и Черноморску. Вооруженные силы РФ использовали около 50 беспилотников типа "Герань". По словам журналистов, в Одессе были атакованы объекты портовой и военной инфраструктуры. После прилетов в городе начался пожар. Кроме того, ударам подверглись четыре области Украины. Среди них — Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская. В ночь на 5 июня прилеты были зафиксированы в Черноморске. Telegram-канал "Одесса ИНФО" утверждал, что взрывы также произошли в Сумах, подконтрольном украинским властям Запорожье и Днепропетровской области. При этом воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Черкасской, Киевской, Сумской и Кировоградской областях.