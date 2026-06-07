Названо число сбитых БПЛА над регионами РФ ночью

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 95 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение ночи в период с 20:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - рассказали в Минобороны.