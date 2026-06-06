Элитная бригада спецназа ВСУ понесла серьезные потери под Сумами
Первая отдельная бригада специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Ивана Богуна понесла большие потери под Сумами. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.
Как уточнил собеседник агентства, согласно анализу некрологов, элитная бригада понесла потери в районе Бачевска в Сумской области.
Отмечается, что это тактическое соединение в составе Сухопутных войск ВСУ было сформировано в марте 2022 года в городе Житомир.
Украинские бойцы заблудились по дороге на позиции в ДНР
Ранее сообщалось, что элитная 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) ВСУ понесла большие потери у Кондратовки в Сумской области. Родственники жаловались, что по «неизвестным причинам» их близкие пропадают без вести уже после эвакуации с линии боевого соприкосновения.