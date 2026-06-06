Страны Североатлантического альянса начали рассматривать возможность выделения Украине новых военных средств в размере 70 миллиардов евро. Детали узнали журналисты издания Politico.

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Инициативу в прошлом месяце предложила Германия. Она может включить новый механизм повышения прозрачности финансирования Украины, указали дипломатические источники. У некоторых стран возникли жалобы на непропорциональный рост расходов по поддержке Киева.

Эту и другие темы, связанные с Украиной, хотят обсудить на саммите лидеров НАТО 7-8 июля в турецкой Анкаре. Между тем, уже известно, что названная сумма не будет состоять исключительно из новых денежных средств, пишет Politico. Предполагается, что 30 миллиардов евро поступят из уже согласованного Евросоюзом двухлетнего кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Еще 40 миллиардов планируют выделить из двусторонних обязательств, указали дипломаты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС уже упустил множество шансов для диалога с Россией. По его словам, в объединении сейчас заявляют о будущих контактах с Москвой, однако эти высказывания не носят серьезный характер.