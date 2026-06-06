ВСУ атаковали Ленинградскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, работа по отражению атаки дронов продолжается.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Как заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, Киев атаковал дронами Санкт-Петербург, чтобы запугать участников ПМЭФ. По его словам, действия Украины, скорее, обернутся против нее самой, поскольку «нигде в мире не приветствуется терроризм».

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.