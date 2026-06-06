Иран нанес ответный удар по базам США

Иран нанес ответный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Reuters.

«Иран нанес удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм», — указано в сообщении.

США нанесли новые удары по Ирану

До этого США нанесли новые удары по Ирану, поразив радары в Горуке и на острове Кешм.

«Американские войска сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны», — подчеркнуло центральное командование Пентагона (CENTCOM).

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возвращение страны в состояние войны.