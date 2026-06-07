Семь мирных жителей, в том числе двое детей, ранены в ДНР при атаках ВСУ

Вооружённые силы Украины 17 раз за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику. В результате атак пострадали семь мирных жителей, в том числе двое детей.

Об этом сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом автомобиль в посёлке Белая Берёзка Брянской области. В результате удара пострадали пять человек, четверо из которых — дети.