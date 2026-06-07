Флагман Королевского военно-морского флота Великобритании, авианосец HMS Prince of Wales, не может продолжить плавание в рамках учений НАТО из-за выявленной технической неисправности. Корабль стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов (около 4 млрд долларов) вынужден оставаться в норвежском порту Ставангер, где инженеры приступили к ремонтным работам.

Как пишет The Daily Mail со ссылкой на источники, неполадка затронула гребной вал авианосца. Инцидент произошел в ходе выполнения задач в Северной Атлантике, где соединение отрабатывало взаимодействие в рамках альянса. Официальный представитель Минобороны королевства подтвердил факт поломки, выразив надежду, что корабль вскоре вернется в строй.

Экс-офицер британских ВМС Том Шарп в интервью радиостанции Times Radio назвал случившееся «досадной неприятностью». По его словам, на фоне глобальных вызовов в сфере обороны эта поломка не является критической, а подобные технические сбои регулярно случаются на недавно введенных в эксплуатацию военных судах. «Экипажу просто не повезло», — резюмировал он.

Между тем в британском оборонном ведомстве заверили, что авианосец находится в Ставангере в рамках планового развертывания авианосной ударной группы в Арктике и Северной Атлантике. Напомним, что 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Кир Стармер лично анонсировал отправку соединения во главе с Prince of Wales, назвав это «весомой демонстрацией приверженности евро-атлантической безопасности».

Проблемы с гребным валом преследуют британские авианосцы не впервые и уже становятся системной головной болью для Королевского флота. Еще в 2022 году HMS Prince of Wales, водоизмещением 65 тыс. тонн и длиной 280 метров, получил серьезное повреждение муфты гребного вала у побережья Англии, из-за чего его ремонт на верфи в Росайте растянулся почти на год. Его систершип, HMS Queen Elizabeth, также не избежал этой участи: в 2024 году ему пришлось в последний момент отменить выход на крупнейшие со времен Холодной войны учения НАТО из-за аналогичной неисправности.

По данным портала Navy Lookout, нынешняя проблема возникла еще во время дозаправки в Ставангере 14-17 марта, однако тогда ее сочли незначительной. После участия в учениях Dynamic Mongoose-2026, где отрабатывалась противолодочная оборона, корабль все же вернулся к причалу, так как ремонт потребовал больше времени, чем планировалось.

Из-за поломки, по некоторым данным, был сорван визит авианосца в Копенгаген. Хотя в Минобороны рапортуют о «незначительном характере» инцидента, источники в The Daily Mail сообщают, что повторение старой проблемы нанесло серьезный удар по моральному духу экипажа.

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