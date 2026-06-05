Лантратова: ближайший обмен пленными между Россией и Украиной уже планируется

Россия уже планирует проведение нового обмена военнопленными с Украиной. Об этом рассказала Звезде уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Планов у нас много, ближайший обмен мы планируем. Пока дат не хочу называть, чтобы ничего не сорвать», - подчеркнула омбудсмен.

Лантратова подчеркнула, что собирает все данные. Она также призвала россиян передавать в аппарат полномочного любую информацию о близких, которые могут находиться в плену или числятся пропавшими без вести.

«Мы будем все эти списки отрабатывать и оперативно работать со стороной Украины», - заключила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что борт с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. В Минобороны подчеркнули, что обмен с Украиной прошел по формуле «185 на 185».