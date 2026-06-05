Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена между РФ и Украиной, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

5 июня в министерстве обороны России сообщили, что Москва и Киев обменялись пленными по формуле «185 на 185». Освобожденные российские бойцы находились после обмена на территории Белоруссии, с ними работала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен связалась по телефону с близкими одного из возвращенных военных ВС России. На кадрах боец по имени Павел сообщает, что жив и здоров, что был в плену, а теперь его обменяли. Лантратова говорит, что находится рядом с возвращенным военнослужащим и уже скоро они будут в столице.

Предыдущий обмен состоялся 15 мая. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 бойцов ВСУ.