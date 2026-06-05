Путин высказался о разрабатываемых Украиной дронах

Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины не получается разработка своих боевых беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, большая часть беспилотников поступает на Украину от западных союзников. При этом Россия, как заявил Путин, обладает собственной базой для развития таких технологий.

«Что касается современных средств, в том числе БПЛА. Это — новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается», — заявил он во время ПМЭФ.

Ранее Путин отреагировал на удары ВСУ по Запорожской АЭС.