Путин заявил, что Россия будет укреплять свою систему ПВО

Украинские атаки на инфраструктуру России означают, что страна должна укреплять свою систему ПВО и будет это делать. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

"Атаки (БПЛА на критическую инфраструктуру. – Прим. ред.), конечно, ничего хорошего с собой не несут, более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков", – сказал президент.

По его словам, бизнес ориентируется на длительную перспективу. Главным образом, прежде всего, – на экономику, в которую собирается инвестировать.

Глава государства пояснил, что Россия сознательно идет на охлаждение экономики, в ближайшей перспективе никаких угроз не наблюдается.

"Наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите так сказать, российской экономики, макроэкономических показателей", – заключил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что страна обладает уникальным опытом в области ПВО. Он также выразил готовность поделиться знаниями с партнерами из Китая и Индии, подчеркнув, что соответствующая работа уже ведется.

Вместе с тем российский лидер обратил внимание на важность отдельных машин ПВО, но пояснил, что для эффективной защиты необходима комплексная противовоздушная оборона. Это означает работу с целями на разных высотах.