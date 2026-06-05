"Ничего хорошего": Путин оценил атаки ВСУ на НПЗ

Атаки украинских беспилотников на объекты российской критической инфраструктуры наносят определенный экономический ущерб, однако серьезный бизнес при принятии инвестиционных решений ориентируется на долгосрочную историческую перспективу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

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«Атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут, более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую и главным образом, прежде всего, ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что государство продолжит принимать все необходимые меры для защиты экономических объектов и повышения безопасности территорий.