Путин обратился к российским военным фразой «работайте, братья»

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного форума (ПМЭФ) обратился к российским военным фразой «работайте, братья».

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он также заявил, что Владимир Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч. В связи с этим он решил обратиться в российским солдатам.

«Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья», — сказал глава государства.

Ранее Путин назвал святой миссию российских военных. По его словам, в России всегда относились к солдатам, как к людям, «которые как бы по поручению Господа» исполняют свои задачи.