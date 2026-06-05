Открытое письмо Владимира Зеленского не повлияет на удары высокоточным оружием по военным целям на Украине, а «Цирконы» продолжат беспокоить украинские власти. Об этом заявил aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Накануне Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, с предложением ввести режим полного прекращения огня, провести масштабный обмен военнопленными по принципу «всех на всех», а также устроить личную встречу лидеров в одной из нейтральных стран и перейти к мирному урегулированию конфликта.

По оценке военного эксперта Василия Дандыкина, Киев лишь делает вид, что стремится к переговорам, продолжая при этом атаки на Россию.

«После того, что случилось, после того как они целенаправленно выбирают мирные цели: электрички, автобусы, общежития, гоняются за конкретными людьми на улицах, — о чем речь? Массированные атаки с применением высокоточного оружия будут продолжаться. Их, кстати, очень взволновало применение наших «Цирконов», которые несбиваемы и попадают, что называется, в копейку», — пояснил он.

Также капитан первого ранга запаса напомнил, что у Украины за спиной стоит Европа, которая хочет воевать, однако в открытых столкновениях украинские военные терпят поражение.

«Победа на земле, несомненно, это так. (…) Сейчас [в Киеве] полностью переходят к терроризму, как бандеровское движение после Великой Отечественной», — подытожил Дандыкин.

Напомним, что ранее на Украине проходили организованные националистами факельные шествия в честь Степана Бандеры, активно поддерживавшего фашистов. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины.