ВСУ нарушили «режим тишины» на ЗАЭС

Украинская армия нарушила «режим тишины» на Запорожской АЭС — вражеский дрон осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Минобороны России.

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По данным пресс-службы станции, инцидент произошел в 13:15 по московскому времени при проведении инженерных работ.

— В районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Минобороны России, — уточнили в сообщении.

В результате произошедшего пострадали пять военнослужащих. Всем раненым своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

3 июня украинские войска также атаковали рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, в тот же день дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область. Силы противовоздушной обороны России сбили над регионом 50 украинских беспилотных летательных аппаратов.