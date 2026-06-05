ВСУ ударили по пансионату на берегу Черного моря в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по неэксплуатируемым зданиям пансионата в курортном селе Железный Порт на берегу Черного моря. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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— Повреждены неэксплуатируемые здания пансионата в Железном Порту, — отметил он.

Сальдо уточнил, что украинская армия ударила беспилотником. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, написал губернатор Херсонской области в МАКС.

3 июня глава региона прокомментировал атаку украинских войск по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. По его словам, ВСУ атаками по транспорту хотят доказать Западу свою способность наносить удары.

28 мая ВСУ ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне, погиб мужчина. Сальдо уточнил, что пострадали жена мужчины и двое маленьких детей.