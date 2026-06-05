Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными.

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Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— 5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что после обмена российские военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии. Там им оказывают необходимую помощь, в том числе при участии уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

После получения медицинской и психологической поддержки военных направят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны, передает канал МО РФ в МАКС.

Зеленский высказался о новом обмене пленными с Россией

Ранее, 15 мая, российская и украинская стороны провели обмен телами погибших военнослужащих, в рамках которого Москва передала 526 тел погибших солдат Вооруженных сил Украины и получила тела 41 российского бойца. Кроме того, Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих и взамен передала такое же количество пленных ВСУ.