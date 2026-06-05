Стали известны имена разбившихся в Великобритании пилотов вертолета ВМС

Единственная британская женщина-спецназовец разбилась при крушении вертолета военно-морских сил Великобритании. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

О крушении самолета стало известно 3 июня. Тогда сообщалось, что трое военнослужащих королевских ВМС не выжили. Ими оказались 42-летний лейтенант Крис Гейсон, 31-летняя лейтенант Лили-Мэй Фишер и 24-летний старшина Оуэн Грин.

Как говорится в заявлении минобороны, лейтенант Лили-Мэй Фишер прошла общевойсковые курсы спецназа, став единственной в Великобритании женщиной-спецназовцем. Она была одним из двух пилотов разбившегося вертолета.

Свой первый полет на вертолете Фишер совершила в 2025 году. На службу в военно-морские силы женщина поступила в 2019 году.

Крушение вертолета произошло во время прохождения женщиной итоговой аттестации в качестве пилота-стажера. Причина происшествия пока неизвестна.

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