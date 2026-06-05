Анонсировано падение Киева

Российская армия планирует в ближайшие месяцы завершить освобождение Донбасса, после чего боевые действия сместятся в сторону Запорожья, Херсона и Одессы. При этом не исключен вариант и взятия Киева. С таким прогнозом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» выступил военный аналитик Александр Артамонов.

© МО РФ

«Я не раз говорил, что до середины лета, на мой взгляд, начнутся бои за Славянск и Краматорск напрямую в городе, и до конца лета они будут освобождены. На этом будет закончено освобождение Донбасса, и хуже того для ВСУшников — одновременно начнутся бои за Орехов. Орехов — это крупнейший центр обороны южной части фронта», — пояснил эксперт.

По словам Артамонова, последовательное взятие стратегически важных городов приведет к критическим последствиям для обороноспособности Украины.

«Не взять Славянск-Краматорск невозможно, брать надо. Ясно то, что уже возьмём. Ясно, потому что мы находимся в 10 километрах от города… Взяли эти две точки — обвал линии фронта. Обвал линии фронта, ну, считайте, что Киев. Если мы будем двигаться этими темпами, это где-то зима-весна следующего года», — уточнил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что освобождение Черноморского побережья станет финальным этапом текущей стратегии, однако темпы продвижения зависят от ресурсов, которыми располагает командование.

«Вести бои на всех направлениях невозможно. Пока мы не высвободим силы по освобождению территории Донбасса и Запорожья, мы не пойдём на Одессу. На мой взгляд, Одесса — это будет операция одновременно с Херсоном. То есть, это Черноморское побережье. Это третья фаза наших планов, насколько я их понимаю. Это реалистично по той простой причине, что я просто не буду сейчас называть все факторы, но знаю, что существует ещё джокер в колоде у нас», — заключил Артамонов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что пауза в переговорах по Украине, которая сейчас образовалась, будет нарушена и начнутся какие-то контакты. В тоже время в Кремле неоднократно подчеркивали, что если Киев и европейцы не пойдут на дипломатическое урегулирование в духе выработанного в Анкоридже понимания, то Россия продолжит боевые действия до полного выполнения всех целей специальной военной операции.